"Gostamos de jogos difíceis", diz Artur antes de duelo contra o Santos

Após duas derrotas seguidas jogando dentro de casa, o Bahia sai de Salvador para outros dois duelos com a missão muito clara: voltar a vencer. Antes de embarcar para São Paulo, para o embate contra o Santos, o atacante Artur afirmou que enfrentar o clube, atual 3° colocado do Brasileirão, não é motivo de tanta preocupação, já que o Tricolor gosta de "jogos difíceis".

"A gente tem que voltar a vencer. A gente perdeu esses pontos em casa, mas tem que estar concentrado. Jogo bom para a gente. Gostamos de jogar esses jogos difíceis", afirmou o ponteiro.

Para o confronto desta quinta, 31, a equipe comandada por Roger Machado contará com os retornos dos titulares Élber, que suspenso, ficou de fora do último jogo, e do lateral-esquerdo Moisés, recuperado de uma lesão muscular. Artur comentou o retorno dos companheiros.

"A volta deles é importante para a equipe, fortalecer mais ainda. Espero que eles façam um bom jogo. E todo nós para sair com um triunfo".

Último dia de preparação

Antes do embarque, o Bahia finalizou nesta quarta, 30, no Fazendão, a preparação para o duelo contra o Alvinegro Praiano. No gramado, Roger Machado promoveu um treinamento técnico e tático. Durante a atividade, ele fez ajustes ao grupo em jogadas defensivas e ofensivas.

Para o confronto, o atacante Élber retorna ao grupo após cumprir suspensão diante do Internacional. Outra novidade ficou por conta do lateral-esquerdo Moisés, recuperado de lesão. A única baixa do Tricolor foi o volante Elton, que está em fase de recuperação após cirurgia no joelho.

