Gols sofridos pelo lado direito da defesa preocupam Guto

De volta a Salvador após perder para o Sport por 2 a 0, o Bahia tem apenas o treino desta terça-feira, 8, para se recuperar do trauma e ficar pronto para pegar o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta, 9, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Além de todas as correções que o técnico Guto Ferreira precisa fazer, faz-se necessário uma medida de prevenção: fortalecer urgentemente o lado direito da defesa.

Isso porque a última rodada do Campeonato Brasileiro desenhou uma situação bastante complicada para o tricolor: os dois gols do time pernambucano saíram no setor comandado por Nino Paraíba — ainda que ele não tenha sido o único culpado nos lances.

No primeiro gol, Nino só cercou Marlone, que teve tranquilidade para ajeitar e cruzar para a área, antes de Everson tocar contra a meta.

No segundo tempo, Sander recebeu nas costas do lateral tricolor e chutou para a defesa de Douglas Friedrich, que colocou para escanteio. Na cobrança, saiu o segundo do Leão.

Os dois vacilos pelo lado direito se somam a um cometido diante do Internacional, na estreia do Esquadrão no Brasileiro. O Colorado abriu o placar com uma jogada de D’Alessandro por aquele setor. No caso, porém, a atribuição de marcar o craque não era de Nino.

A tendência de ceder espaços tende a ser aproveitada pelo Vasco, que descobriu, em sua mais recente partida pela Série A, um caminho exatamente pela área do campo que o Bahia tem vacilado. Os dois primeiros gols da virada cruzmaltina por 4 a 1 sobre o América-MG surgiram de bolas lançadas nas costas do lateral-direito Norberto — aquele mesmo que jogou no Vitória de 2015 a 2017.

Jejum fora de casa

Embora a próxima partida do Esquadrão seja pela Copa do Brasil, um outro preocupante dado deve ser levado em conta: Guto Ferreira perdeu os quatro jogos que fez fora de casa no comando do Bahia pela Série A — dois em 2017, contra Vasco e Botafogo, e o restante neste ano, diante de Inter e Santos. Neste contexto, o tricolor marcou apenas um gol e levou sete.

O ataque da equipe vascaína, por sua vez, soma seis gols em duas partidas pelo Brasileiro, o que deve merecer atenção especial do treinador tricolor.

Se a linha de frente do Esquadrão estivesse inspirando confiança, o fato de que o Vasco levou 21 gols em seus domínios, só esse ano seria um alento. Mas as atuações recentes não passam confiança para o torcedor.

Descanso

Com exceção do goleiro Douglas Friedrich, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Sport, no domingo, tiveram folga nesta segunda, 7.

O restante do elenco fez um treino técnico em campo reduzido. Ausentes nos últimos jogos, o meia Marco Antônio e o zagueiro Rodrigo Becão ficaram na sala de musculação e fisioterapia.

Já o zagueiro Tiago, que na semana passada deixou o jogo contra o Botafogo-PB com um desconforto na coxa, continua no departamento médico do clube.

