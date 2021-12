Goleiros iniciam treinos com bola na Cidade Tricolor

Os goleiros do Bahia iniciaram nesta quinta-feira, 18, os treinos com bola no CT Evaristo de Macedo. Os trabalhos foram comandados por Rogério Lima, preparador de goleiros do clube.

Para o restante do elenco, o dia começou sob orientação dos fisioterapeutas da comissão técnica, que realizaram treinos de estabilização e ativação preventiva. Em seguida, os preparadores físicos aplicaram um atividade voltada para a força.

No fim, o plantel ainda participou de exercícios de aeróbicos, com corridas de alta intensidade em torno dos campos do CT.

A equipe retorna ao batente na manhã desta sexta-feira, 19, às 9h, na Cidade Tricolor, em Dias D'ávila.

