Goleiro Omar ganha oportunidade que esparava há cinco anos

Volta e meia, nas ruas de Salvador, não é raro algum torcedor comentar: "Rapaz, por onde anda aquele menino do Bahia, Omar?". A lembrança frequente é uma prova do carinho que o goleiro, de 25 anos, criou junto à torcida, ainda que as chances entre os profissionais desde que subiu, em 2010, tenham sido poucas.

Pois agora, em 2015, tanta expectativa poderá, enfim, se tornar realidade. Com o empréstimo de Marcelo Lomba, titular nas quatro últimas temporadas, para a Ponte Preta, Omar é o favorito para assumir de vez a vaga. E disposição para isso ele não nega ter.

"A expectativa para esse ano é a melhor possível. Só espero coisas boas", disse ele, ainda sem saber da saída do antigo titular. "Continuo esperando pela temporada inesquecível na minha carreira. Sei que tive bons momentos aqui, mas não tive a melhor época. Com certeza, ela ainda está por vir".

A tal "temporada inesquecível", como ele mesmo caracteriza, viria em 2015 de forma ideal. Em sua visão, seria uma recompensa à altura. "Sempre percebi o carinho da torcida comigo, e sempre me esforcei para retribuir", contou. "Pretendo continuar assim. É o clube que me projetou e vou fazer de tudo para que ele saia da Série B o mais rápido possível".

Apesar de a chance de se tornar titular estar mais próxima do que nunca, Omar prefere a modéstia. "Ricardo (Palmeira, preparador) pede para que todos estejam na melhor forma. A oportunidade é boa, mas todos estão prontos e o treinador pode escolher qualquer um que esteja aqui", completou.

No aguardo

De fato, ninguém pode dizer que Omar não se doou nas chances que teve. Em cinco anos, foram 53 jogos. O primeiro, em março de 2010, quando o Bahia, com um time misto comandado por Renato Gaúcho, venceu o Colo-Colo por 3 a 1 pelo Baiano. Naquele ano, ainda como 'sombra' de Renê e Fernando, faria mais 10 partidas, incluindo o 3 a 0 contra a Portuguesa, que selou o retorno à Série A.

No ano seguinte, Omar teria que conviver mais uma vez com o banco, desta vez para Tiago. Mas, quando o ex-vascaíno falhou repetidas vezes, o rapaz assumiu o gol durante o Estadual e viveu a sua melhor fase no Bahia. Com o início do Brasileiro, porém, teve que engolir a reserva mais uma vez, após a contratação de Lomba.

E assim continuou. Em 2012, voltaria a fazer 13 partidas como titular, a maioria pelo Baianão, quando o técnico Falcão decidiu poupar titulares. Em 2013, seria escalado mais sete vezes.

Tudo seguia uma lenta evolução até 2014. Omar era mais uma vez reserva imediato, mas sofreu uma torção no joelho durante o aquecimento para o Ba-Vi do dia 6 de abril. Por conta da lesão, teve de realizar uma artroscopia que o tirou de ação até julho. Nesse meio tempo, Douglas Pires foi alçado para a condição de segundo goleiro.

Sem espaço, Omar foi colocado na lista de transferência. Chegou a fechar em agosto com o Beira-Mar, de Portugal, mas desistiu. "Não seria o ideal nem para o Bahia e nem para mim. Hoje, percebo que foi a decisão certa", reconheceu.

No mês seguinte, sofreu um estiramento na panturrilha, que o deixou fora de ação por quase um mês. Saldo final: Omar não disputou uma partida sequer em 2014. "Realmente, não foi um ano produtivo. Tive muitas lesões e perdi espaço", lamentou. "Mas agora estou bem melhor, 100% fisicamente e pronto para ajudar o Bahia".

