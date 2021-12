No campo, a euforia dos atletas e comissão técnica se misturava com o alívio de finalmente ver o título da Copa do Nordeste chegar após três anos de ‘quases’.

Juliana Lisboa Goleiro Jean festeja volta por cima; presidente também exalta conquista

Em 2016, o Bahia caiu nas semifinais para o Santa Cruz, que sagrou-se campeão do torneio. Em 2015, o Tricolor chegou à final, mas perdeu o título para o Ceará.

Quem lembra bem dessa passagem é Jean. Duramente criticado pela torcida por ter falhado em um gol na Fonte Nova, o goleiro conseguiu dar a volta por cima: não levou gols na Fonte Nova durante o campeonato inteiro.

“Em 2015 tive a taça nas mãos e deixei escapar. Dessa vez consegui ser campeão. Dedico esse título ao meu avô, que não está mais entre nós. A alegria dele era me ver jogar”, disse o jogador.

O presidente Marcelo Sant’Ana também exaltou a conquista da taça, que vem depois de um jejum de 15 anos. “A gente chegou perto em 2015, chegou à semifinal no ano passado. A gente trabalha e acredita. E quando o torcedor vem e abraça é diferente”, comemorou o presidente.

