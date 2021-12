Goleiro Jean é baixa e não enfrenta o Sergipe pelo Nordestão

Por conta de uma amigdalite, o goleiro Jean, do Bahia, foi vetado e não vai enfrentar o Sergipe nesta quarta-feira, 29, pelas quartas de final do Nordestão, no Estádio Lourival Baptista, o 'Baptistão, em Aracaju.

Para o seu lugar, foi relacionado o goleiro Dejair. Mas quem deve substituir o jovem arqueiro do Esquadrão é Anderson, que atuou no último confronto pelo Baianão, no empate em 0 a 0 diante do Flamengo de Guanambi, no último domingo, 26.

O Tricolor encerrou a preparação para o duelo na manhã desta terça, 28, no Fazendão. Durante a atividade, o técnico Guto Ferreira orientou e corrigiu o posicionamento dos atletas. Na segunda parte do treino, os atletas afiaram a pontaria numa atividade focada nas bolas paradas.

Outras baixas

Além de Jean, o time terá outras baixas. Com uma inflamação no joelho, o zagueiro Jackson até foi a campo, mas fez apenas uma atividade física. Já o lateral esquerdo Juninho Capixaba sofreu uma pancada no tornozelo no último jogo e ficou na fisioterapia.

Outros dois desfalques são o volante Yuri, que se recupera de cirurgia no joelho, e o atacante João Paulo, que tem uma lesão no pé. Ambos ficaram no departamento médico.

Após o treino, os atletas seguiram viagem para a capital sergipana de ônibus.

Relacionados

Goleiros: Anderson e Deijair

Laterais: Eduardo, Matheus Reis e Wellington Silva

Zagueiros: Eder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Tiago

Meio-campistas: Allione, Diego Rosa, Edson, Feijão, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renê Júnior e Zé Rafael

Atacantes: Edigar Junio, Gustavo, Hernane, Maikon Leite e Mário

