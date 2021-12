Goleiro Jean, do Bahia, é convocado para o Mundial Sub-20

O goleiro Jean deve ser o único representante do futebol baiano na Seleção Brasileira Sub-20 que disputará o Campeonato Mundial sub-20, a ser realizado na Nova Zelândia, entre 30 de maio e 20 de junho. Nesta quarta-feira, 29, Alexandre Gallo, técnico do Brasil, anunciou a convocação de 26 atletas para a competição.

O treinador ainda terá de cortar quatro nomes de sua lista, já que apenas 21 jogadores podem ser inscritos no Mundial. Um dos quatro goleiros convocados irá ficar de fora. Os concorrentes do baiano são Marcos, do Fluminense, Georgemy, do Cruzeiro, e David, do Criciúma.

A apresentação da Seleção será no dia 11 de maio, em Atibaia (SP). Cinco dias depois, a equipe viaja para a Austrália, onde fará um período de adaptação até o dia 28, data do embarque para a Nova Zelândia.

No Mundial, o Brasil está no Grupo E, com Nigéria, Coreia do Norte e Hungria. A estreia será em 1º de junho, diante da seleção nigeriana.

