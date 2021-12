Goleiro do Bahia recebe medalha de Ouro da Rio 2016

O goleiro do Bahia Jean recebeu nesta segunda-feira, 17, a medalha de ouro por ter feito parte, como suplente, da Seleção Brasileira campeã olímpica na Rio 2016. "A gente fica muito feliz com o reconhecimento do pessoal da CBF, muito feliz pela medalha e era a única que o Brasil não tinha. Poder compartilhar esse momento é incrível", disse o goleiro tricolor na sede da CBF, onde recebeu a medalha.

Além de Jean, Valdívia, do Internacional, também recebeu a honraria. "É pesada, heim? Está pesando muito mais que eu (risos). Mas é muito linda mesmo. Agora vou levar ela para o Mato Grosso, em Jaciara, onde eu nasci, para dar alegria ao povo de lá", brincou o jogador.

Os dois jogadores aproveitaram a visita à sede da CBF para conhecer o Museu Seleção Brasileira.

