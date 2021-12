Goleiro do Bahia posta foto íntima e bizarra em rede social

O goleiro reserva do Bahia, Douglas Pires, usou o seu perfil oficial no Instagram para compartilhar com seus seguidores um momento íntimo na terça-feira, 29.

Douglas, que aparece nu sentado em um vaso sanitário, saudou os fãs de uma forma bizarra. "Bom diaaaaaa... #partiucagar", disse o arqueiro tricolor na legenda.

A postagem tem mais de 100 comentários de seguidores que deram risada da situação, porém, o goleiro não se importou em exibir sua intimidade e manteve a publicação.

