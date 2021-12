Goleiro do Bahia comete mesma falha antes e durante o jogo

Antes da partida contra o Ceará, na quarta-feira, 22, um dos chutes do preparador de goleiros Eduardo Bahia passou por entre as pernas do goleiro do Bahia, Jean. Os olhos mais atentos de quem já estava na Fonte viram a falha, mas sem maiores consequências.

Veja a falha de Jean durante o aquecimento:

Durante a partida, como já é sabido, a falha incrível do jovem arqueiro se repetiu, só que comprometeu as chances do tricolor vencer a Copa do Nordeste. Agora, o Ceará tem a vantagem do empate em 0 x 0 ou 1 x 1 no jogo decisivo no Castelão, na próxima quarta, 29.

Veja a falha de Jean durante o jogo:

Jean falha de forma bizarra e Ricardinho faz 1... por EIfutebolnordeste

