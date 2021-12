Goleiro da base do Bahia é o primeiro a ingressar em curso superior

Viver do futebol no Brasil representa para muitos atletas abdicar de outras oportunidades oferecidas, principalmente para os estudos, para se dedicar 100% ao esporte. Eduardo Nascimento, goleiro sub-20 do Bahia, faz o papel inverso da maioria. Segundo comunicado, através do site oficial do Bahia, Eduardo será o primeiro atleta da divisão de base tricolor a ingressar em um curso de ensino superior nesta temporada.

O atleta inciou o curso de educação física da Faculdade de Tecnologia e Ciências, e diz que busca evoluir também fora do futebol: “A sensação é de desafio, até porque vemos que muitos atletas se satisfazem apenas com o ensino médio. Na verdade, eu quero ir além, me aprofundar sobre o meu esporte e a Educação Física em geral. Tenho meus sonhos no futebol, porém o futebol é imprevisível e não sabemos o dia de amanhã. Meus pais ficaram bastante orgulhosos pela minha escolha, o clube sempre pegou bastante no meu pé em relação aos estudos e sinto que eles também fazem parte dessa minha escolha”, declarou a promessa tricolor.

Promover uma revolução na base é uma ação que faz parte das iniciativas do clube, segundo o gerente técnico da divisão de base do Bahia, Marcelo Vilhena. “Eduardo representa um novo momento da nossa base. Estamos comprometidos em formar atletas que sejam referências dentro e fora dos campos. Como sabemos o quanto essa profissão é difícil, não abrimos mão de uma formação mais ampla. Temos uma grande responsabilidade”, afirmou o dirigente.

Eduardo Nascimento dos Santos, tem 18 anos, é natural de São Sebastião do Passé, e passou a fazer parte da equipe sub-20 neste ano.

