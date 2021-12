Gol salvador coloca Renato Cajá de novo no páreo pela camisa 10

Contratado para ser um dos pilares da equipe, dono de um dos maiores salários do elenco e titular durante quase todo o campeonato, o meia Renato Cajá caiu em má fase justamente no momento mais prejudicial possível, a reta final da Série B.

Contra o Bragantino, no último sábado, após dois jogos amargando o banco de reservas, porém, veio a redenção. O camisa 10 entrou aos 34 do 2º tempo, no lugar de Régis, e nove minutos depois marcou o gol do triunfo por 3 a 2, que colocou o Tricolor a um ponto do retorno à Série A.

“Acredito no acesso desde o começo, desde que vim para cá, e agora está maduro. Fui coroado com esse gol, como Hernane foi no jogo contra o Sampaio (Corrêa, há 15 dias) e Edigar foi no anterior (contra o Luverdense, no sábado retrasado)”, citou o meia.

“Uma hora a bola tinha que sobrar no meu pé, né (risos)? Pude fazer um gol muito bonito, no momento que a esperança estava escorrendo das nossas mãos. Não vejo como coisa do destino. É a mão do Senhor abençoando esse grupo”, completou Cajá.

De volta à equipe

Desde a sua estreia pelo Esquadrão, na derrota para o Vasco pelo 1º turno (4 a 3 em São Januário), o camisa 10 vinha sendo titular em todas as partidas. Até 15 dias atrás, só havia perdido duas rodadas, ambas por suspensão.

O ponto de virada foi no triunfo sobre o Sampaio Corrêa. O meia saiu vaiado de campo e perdeu a vaga de titular nos dois jogos seguintes. Contra Luverdense e Bragantino, acabou invertendo papeis com Régis: se durante quase toda a Série B era ele o substituído na etapa final, Cajá passou a ver o jogo do banco, entrando nos minutos finais.

“Eu achei que dessa vez não ia entrar, porque durante os treinos da semana o Guto não me testou. Estava me aquecendo por aquecer. Estava praticamente esquecido pelo técnico”, disse. “Quando entrei, fiquei pensando ‘tenho que fazer o gol, tenho que fazer o gol’... Quando ela chegou eu disse ‘é agora’! E aí fui feliz”.

Com a atuação ruim de Régis nas duas últimas partidas e o gol salvador contra o Bragantino, Cajá se coloca novamente na rota da camisa 10. O meia, porém, prefere não se precipitar sobre a chance.

No geral, o meia prefere lembrar a dificuldade da última rodada, domingo, quando o Bahia enfrentará o Atlético-GO fora de casa, em dia de entrega do troféu para a equipe goianiense, campeã antecipada da Série B. Apesar da festa, o Dragão pretende mandar força total para campo.

“Vamos lutar para fazer um grande jogo e, se possível, vencer. Vai ser jogo de festa deles, mas vai ser o do nosso acesso também. Se não conseguir vencer, eu quero o acesso. É por isso que a gente tem lutado tanto”, disse. O Bahia precisa de apenas um ponto em Goiânia para garantir o acesso.

Reapresentação

O volante, que se recupera de dupla torção no tornozelo e joelho esquerdos, passou a tarde desta segunda-feira, 21, trabalhando na fisioterapia. As chances de ele jogar sábado são pequenas.

Os atletas que jogaram contra o Bragantino fizeram um trabalho regenerativo e os demais treinaram em campo.

