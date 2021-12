Gol do Bahia 'viraliza' na internet após narração de torcedor

A classificação do Bahia conquistada em cima do São Paulo na noite da quarta-feira, 30, foi acompanhada por mais de 36 mil torcedores na Arena Fonte Nova. No entanto, um em especial se destacou na comemoração após o gol marcado pelo zagueiro Ernando, aos nove minutos do segundo tempo.

Enquanto narrava e filmava o jogo por meio do celular, um dos tricolores presentes nas arquibancadas vibrou pela premiação recebida pelo Esquadrão após a vaga para as quartas de final da competição.

"Faz a TED, CBF!", exclamou o torcedor em filmagem que foi publicada, inclusive, na página da Copa do Brasil no Twitter.

A sigla TED significa Transferência Eletrônica Disponível. quando é realizada operações bancárias acima de RS 999. A brincadeira consiste no fato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter que pagar a compensação financeira às equipes que passam de fase no mata-mata.

A classificação renderá aos cofres do Esquadrão a quantia de R$ 3,15 milhões. Até o momento, o Bahia já recebeu em torno de R$ 11 milhões em premiação no torneio. A equipe que levantar a taça ao final da competição, receberá pouco mais de R$ 70 milhões, somando todas as premiações.

