Gol 'atípico' tira Esquadrão da zona

Das vaias aos elogios por uma linda jogada. Do jejum ao alívio por desencantar. William Barbio, vaiado antes de entrar em campo, e Railan, que nunca tinha feito um gol em sua curta carreira, definiram o 1 a 0 de quarta-feira, 24, do Bahia contra o Sport, na Fonte Nova.

O resultado tirou momentaneamente o time - agora o 15º na tabela - da zona de rebaixamento. Para permanecer fora, é preciso torcer por tropeço de Vitória ou Botafogo hoje.



Más lembranças



O primeiro tempo do Bahia lembrou os piores momentos do time no Brasileirão: os quatro jogos seguidos que ficou sem fazer gol, da 16ª à 19ª rodada.



Indício de que isso aconteceria veio logo aos quatro minutos, quando Rafinha desferiu chute bizarro de fora da área. Aos 11, foi a vez de Marcos Aurélio isolar. Por sinal, a aposta de Gilson Kleina no armador deu errado de novo. A torcida voltou a vaiar o apagado camisa 10, que deu lugar a Emanuel Biancucchi no intervalo. Antes, o Bahia sofreu com as melhores chances criadas pelo Sport.



Aos 14 minutos, Diego Souza saiu fazendo fila desde o campo de defesa e só foi parado com falta na entrada da área tricolor. Este lance não causou maiores calafrios à torcida que foi à Fonte para aproveitar a promoção no preço dos ingressos.



No entanto, os sustos vieram 10 minutos depois. No primeiro, Neto Baiano ganhou na corrida de Demerson e chutou para defesa de Marcelo Lomba. Na sequência, Diego Souza ajeitou para Ibson, que errou por pouco uma finalização da meia-lua.



No início do tempo complementar, a história mudou um pouco. O Esquadrão passou a chegar bem pelo lado direito, com as subidas de Railan. Porém, não conseguia levar perigo ao gol de Magrão. Exemplo perfeito foi dado pelo volante Uelliton aos 13 minutos. Após grande sequência de tentativas de chegar no toque de bola, ele arriscou de longe. Feio demais.



Aos 26 minutos, aconteceu o inesperado. O criticado William Barbio, vaiado ao entrar em campo pouco antes, fez jogada incrível. Passou por três e cruzou. Rafinha ainda perdeu, mas Railan pegou a sobra para fazer seu primeiro gol como profissional.



Foi a redenção de Barbio, que, após mais um punhado de boas jogadas individuais, disse ao apito final: "Quando o professor me chamou, perguntou se eu ia aguentar a pressão da torcida. Eu disse que ia". Bonito ver uma volta por cima.

