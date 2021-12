Giovanni e Arthur Caike viram opções para duelo com o Palmeiras

O Bahia voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, 9, no Fazendão visando o duelo contra o Palmeiras. A partida, que é válida pela 14ª rodada pela Série A do Brasileirão, será disputada neste domingo, 11, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Neste sexta, o técnico Roger Machado comandou uma atividade tática e trabalhou finalizações. A novidade foi a presença do lateral-esquerdo Giovanni, que participou do treinamento normalmente.

Outro reforço é o atacante Arthur Caike. O atleta, que havia sido expulso na partida contra o Cruzeiro, foi absolvido nesta sexta, 9, em julgamento na 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e estará à disposição.

Os desfalques para o jogo deste domingo são Juninho e Artur, por serem atletas emprestados pelo Verdão, além de Fernandão, que recebeu cartão vermelho na partida anterior. Já o volante Elton e o meia Guerra seguem se recuperando de lesão no departamento médico.

Na manhã deste sábado, 10, o elenco do Bahia volta às atividades no Fazendão e, à tarde, embarca para a capital paulista.

