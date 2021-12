Gilson Kleina tem dúvidas para escalar Bahia em Curitiba

O técnico Gilson Kleina tem duas dúvidas para escalar o time do Bahia para a partida deste domingo, contra o Atlético-PR, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada do Brasileirão. Sentindo fadiga muscular, o lateral-direito Railan e o atacante Rhayner viajaram com a delegação para o Paraná, mas, segundo o treinador, só jogarão se estiverem totalmente recuperados.

Assim, o meia-atacante Marcos Aurélio é o único desfalque certo do time. Com uma lesão no joelho, ele foi vetado para a partida pelos médicos do Bahia. Em seu lugar, Gilson Kleina deve escalar o argentino Emanuel Biancucchi.

Enquanto isso, o volante Fahel, que cumpriu suspensão no empate por 0 a 0 com o Criciúma, na quarta-feira passada, em Salvador, volta à equipe para compor o meio-de-campo com Rafael Miranda, Léo Gago e Emanuel Biancucchi.

