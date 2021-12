Gilson Kleina segue como técnico do Bahia

O presidente do Bahia, Fernando Schmidt, garantiu nesta terça-feira, 4, o técnico Gilson Kleina no comando do elenco tricolor até o restante da temporada.

"Ele e toda sua comissão continuam. Não vejo razão para jogar a toalha. Somos especialistas em sair de situações difíceis. Nossa história diz isso", afirmou o presidente, que se diz confiante na permanência do Esquadrão na Série A do Brasileirão.

Na manhã desta terça, ao lado do auxiliar Charles Fabian, Kleina comandou um treino físico, no Fazendão. À tarde, o elenco participou de uma atividade com bola no Pituaçu.

Rafael Miranda ficou no DM por conta de dores no tornozelo. Já Bruno Paulista fez exame na coxa para saber qual o motivo do incômodo. Com febre, Maxi Biancucchi não treinou.

