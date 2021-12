Gilson Kleina pede demissão do Bahia

O técnico Gilson Kleina pediu demissão do Bahia na manhã desta terça-feira, 11. O treinador se reuniu com os jogadores e o diretor de futebol Pablo Ramos na academia do Fazendão, em Salvador. Durante o encontro a portas fechadas, ele informou que iria deixar o clube tricolor. A decisão foi tomada na noite anterior.

O auxiliar técnico Charles Fabian vai comandar o tricolor baiano na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele tem a difícil tarefa de tirar o tricolor da zona de degola. O Bahia, atualmente, está na 19ª posição, penúltimo lugar. Ele tem 92% de chances de ser rebaixado.

Charles Fabian já comandou o time após a saída de Marquinhos Santos e antes da contratação de Gilson Kleina. Ele foi invicto durante sua atuação como técnico interino do clube.

Ele estreou com um empate contra o Palmeiras no dia 3 de agosto pelo Brasileirão, venceu do Corinthians em 6 de agosto pela Copa do Brasil e fechou essa temporada como treinador com uma vitória diante do Goiás em 9 de agosto pelo Campeonato Brasileiro.

Na época, a torcida pedia a efetivação de Charles Fabian como técnico do tricolor, mas a diretoria optou pela contratação de Gilson Kleina. Charles Fabian volta a comandar o Bahia no treino desta manhã.

Charles Fabian comandou o Bahia antes de Kleina (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

