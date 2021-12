Gilson Kleina não define equipe para enfrentar o São Paulo

O Bahia desembarcou na capital paulista vindo do Peru na tarde desta sexta-feira, 17, e não teve tempo de treinar. A contrapartida é que o São Paulo também voltou nesta setxa do Chile, onde jogou quarta pela Sul-Americana, e também não trabalhou para a partida.

Sem Kieza, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo, e Uelliton, suspenso, o técnico Gilson Kleina ainda não definiu a equipe titular. A tendência é que Henrique ganhe a vaga no ataque e Fahel no meio-campo.

Insatisfeito com o desempenho do time contra o César Vallejo, o treinador prometeu outras mudanças na equipe. Quem pode perder a vaga é o atacante Rafinha. Marcos Aurélio tem chance de jogar mais adiantado e contar com o apoio de Emanuel Biancucchi na armação.

Do outro lado, o técnico Muricy Ramalho não vai contar com o atacante Alexandre Pato, que sofreu um edema na coxa esquerda. Luís Fabiano deve voltar ao time, que contará com Kaká e Souza, após servirem à Seleção Brasileira.

Ainda nesta sexta, a diretoria quitou os salários dos atletas e da comissão técnica referentes ao mês de agosto. A expectativa é que os vencimentos de setembro sejam pagos até o final do mês.'

