Gilson Kleina mostra preocupação com meio-campo do Flu

O Bahia enfrenta no próximo sábado, 4, às 16h20, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense. O jogo será na casa do adversário, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e se o Tricolor baiano vencer, aumentará a pouca distância de 4 pontos da zona de rebaixamento.

Na entrevista coletiva após o jogo contra o César Vallejo na noite de quarta-feira, 1º, o técnico Gilson Kleina se mostrou preocupado, mas otimista, para o jogo contra o Fluminense.

"Vamos enfrentar um meio-campo muito técnico, que gira muito a bola. Mas ao mesmo tempo que sabemos que temos que congestionar a entrada da área, tentando marcar esses jogadores, temos que ter uma postura para atacar essa equipe", pontuou Kleina.

Para o embate, o técnico vai contar com reforços. O zagueiro Lucas Fonseca, o lateral esquerdo Guilherme Santos e os volantes Uelliton e Rafael Miranda, que foram poupados no último jogo, poderão estar na escalação do time.

Ainda segundo o treinador, o equilibrio e a confiança serão fundamentais para a conquista de um bom resultado em jogo. "Vamos lá para buscar o nosso objetivo. Quero manter o equilíbrio da equipe, manter a confiança aflorada, para que a gente possa trazer pontos importantes para Salvador."

Atualmente, o Bahia ocupa a 14ª colocação na classificação do Brasileirão com 29 pontos.

adblock ativo