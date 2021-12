Gilson Kleina mexe no time, mas não vai poupar jogadores

O técnico do Bahia, Gilson Kleina, decidiu usar força máxima para o confronto diante do Internacional nesta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de volta da Copa Sul -Americana. O tricolor pode até perder por 1 a 0 para avançar. Mais um 2 a 0 leva para os pênaltis e qualquer triunfo acima disso do Colorado classifica o time gaúcho.

Para a partida, a única exceção é o zagueiro Demerson, que será poupado. Na vaga entrará Lucas Fonseca. Isso não quer dizer que o time não terá novidades. Na lateral, Pará vai receber mais uma chance com o novo treinador. No meio, Léo Gago entra na vaga de Emanuel. Por fim, Rhayner entra no lugar de Rafinha.

No Inter, por conta do resultado, Abel Braga decidiu poupar seus principais jogadores para a Série A. O time vem com oito considerados reservas.

adblock ativo