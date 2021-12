Gilson Kleina faz mistério e Bahia viaja indefinido

O técnico Gilson Kleina fechou, nesta quarta-feira, 8, a última atividade antes da partida para a imprensa. Ele também manteve o mistério e a escalação só será revelada minutos antes de a bola rolar.

Além da dúvida entre Barbio e Marcos Aurélio, o volante Léo Gago pode ganhar a vaga de Diego Macedo no meio-campo. Outra possibilidade é fechar a cabeça da área com a entrada do marcador Fahel.

Para o jogo, o comandante tricolor não poderá contar com Guilherme Santos, com dores no joelho. Pará permanece na lateral esquerda. O atacante Rafinha, com uma lesão na coxa, também foi vetado.

Após a atividade no Fazendão, a delegação tricolor seguiu viagem na tarde desta quarta para São Paulo.

