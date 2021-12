Gilson Kleina deve poupar jogadores para pegar o Inter

Assim como no primeiro jogo, o técnico Gilson Kleina deve poupar jogadores para o duelo de volta com o Internacional, na quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova. O tricolor pode perder por um gol que passará para as oitavas de final da competição.

Para o confronto, Titi e Rafael Miranda são os mais cotados para sentar no banco. Se isso acontecer, Lucas Fonseca entra na zaga e Léo Gago no meio. O ataque, porém, é um mistério. Sobre Marcos Aurélio, que não jogaria por questões contratuais com o Inter, ele ainda sente dores no joelho e não treinou.

Nesta terça, os jogadores fizeram um treinamento de posse de bola, em campo reduzido, e, em seguida, aprimoraram a finalização. O recém-contratado Alessandro, que foi apresentado no Fazendão , trabalhou pela primeira vez com o restante do elenco.

adblock ativo