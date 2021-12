Gilson Kleina busca o equilíbrio no Tricolor

Deter o status de sétima melhor defesa do certame - 16 gols sofridos - poderia ser motivo de orgulho para o Bahia. Porém, a eficácia no setor defensivo contrasta com a inoperância ofensiva.

O Tricolor anotou apenas 11 tentos em 17 rodadas - a média de 0,64 gols por partida é a segunda pior da história do clube na Série A. Os reflexos da mistura destes dois cenários são partidas insossas, não apenas na ótica de analistas e torcedores, mas também na do técnico Gilson Kleina.

O novo comandante do time azul, vermelho e branco está ciente de que mudanças são necessárias e foi taxativo após o empate sem gols diante do Atlético-PR. "Estamos jogando com uma mentalidade muito defensiva. Nossos atacantes roubam mais a bola do que fazem jogadas", disse Kleina, que dá indícios do que pode ser feito para solucionar o problema.

"Estou conversando com eles (os atacantes) para jogarmos mais na vertical. A gente rouba a bola e perde a situação de tê-la no campo do adversário, pois estamos muito na defesa. O jogo acaba ficando muito truncado e com poucos gols".

Um número que reforça o fato: apenas 27 gols foram marcados nos 17 jogos do Esquadrão no campeonato. A média de 1,6 por partida, menor do que a geral da competição (2,1), também baixa.

Curiosamente, o Bahia é, ao lado do Corinthians, o time com maior número de empates no campeonato. Ao todo, foram sete: Vitória e Criciúma (em casa); Atlético-MG, Atlético-PR, Palmeiras, Corinthians e Flamengo (fora). Numa projeção hipotética e para lá de otimista, caso o Tricolor tivesse vencido todas essas sete partidas, teria somado mais 14 pontos.

Hoje, ao invés de figurar em 18º, na zona de rebaixamento - onde segue há seis rodadas -, o Bahia estaria em quinto, na briga pelo G-4, com 29 pontos.

Por isso, o técnico Gilson Kleina garantiu que já conversou com o elenco tricolor e exigiu mais de capricho no passe e nas finalizações. "Temos que tentar valorizar mais a posse de bola e ser eficientes nas oportunidades que surgirem", ressalta.

O Tricolor ganhou uma folga do Brasileirão neste meio de semana. Nesta quarta-feira, 17, pega o Internacional, às 22h, no Beira Rio, pela Copa Sul-Americana. E, o desafio aos atacantes tricolores está lançado. Uma vez que o Colorado é dono da segunda melhor defesa da Série A: apenas 13 gols sofridos.

adblock ativo