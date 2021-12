Gilson Kleina barra veteranos do Bahia contra Botafogo

A vitória por 3 a 0 do Bahia sobre o Figueirense, no último domingo, em Feira de Santana (BA), fez o técnico do time, Gilson Kleina, mudar a forma de pensar sua equipe titular.

Ausentes do último jogo por suspensão, os veteranos Titi (zagueiro) e Fahel (volante) poderiam voltar à equipe, mas devem ficar no banco de reservas. Isso porque seus substitutos, respectivamente Demerson e Uelliton, foram bem avaliados pelo comandante e devem iniciar a partida desta quarta-feira contra o Botafogo, às 22 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Fahel e Titi são grandes jogadores, mas preciso pensar no Bahia e vou manter os que estiverem em melhor momento", justificou Gilson Kleina.

O jogo contra o time carioca é considerado pelo treinador como "uma decisão" e um bom resultado no Maracanã "é muito importante para as pretensões do Bahia no campeonato". "Temos de ter equilíbrio para conseguir trabalhar e conquistar o triunfo", avaliou.

O Bahia ocupa a 19.ª e penúltima posição na competição, com 20 pontos, mas pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada por estar a apenas um ponto do Palmeiras, o primeiro fora do grupo dos quatro últimos colocados.

adblock ativo