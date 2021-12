Gilberto treina e deve jogar contra o Paraná; ingressos se esgotam

O Bahia encerrou a preparação para o duelo diante do Paraná, em Pituaçu, com um divertido 'rachão' no Fazendão, na tarde desta sexta-feira, 12. A atividade contou com as presenças dos sócios do clube que fazem aniversário nos meses de setembro e outubro.

O presidente Guilherme Bellintani também esteve presente no CT e foi bem recebido pelos torcedores na véspera do jogo com o Paraná, lanterna do Brasileirão.

A boa notícia do treinamento foi a presença do atacante Gilberto. O goleador está recuperado das dores na coxa, participou normalmente dos trabalhos e deve jogar contra os paranaenses na noite deste sábado, 13.

Ingressos

O estádio de Pituaçu estará lotado para o duelo deste sábado. A torcida do Tricolor esgotou nesta sexta os ingressos disponíveis para a partida, com promoção especial de R$ 10 para a arquibancada. Por causa da demanda, a diretoria do Bahia ainda conseguiu ocupar parte do espaço destinado para torcedores do time visitante.

