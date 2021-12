Gilberto renova com o Bahia por mais dois anos

O Bahia anunciou a renovação do contrato do artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro no fim da tarde desta segunda-feira, 17. Gilberto, que tem 29 anos, fica no Esquadrão até o fim de 2020.

O camisa 9, que chegou na parada da Copa do Mundo, disputou 25 partidas e anotou nove gols. No Brasileirão foram 8 gols em 21 partidas, dando a Gilberto o titulo de artilheiro na competição.

