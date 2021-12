Gilberto prega humildade e fala sobre títulos pelo Bahia: "É o que busco na carreira"

Autor de quatro gols na goleada sobre o Altos-PI, no último domingo, 28, o atacante Gilberto, do Bahia, já é 25° colocado na artilharia do clube, com 62 gols marcados em quatro temporadas. No entanto, apesar da boa fase artilheira, o jogador revelou uma certa precaução ao falar nos objetivos para a temporada que se inicia.

"Acho que devemos ser humildes. Ano passado criamos muitas expectativas e as coisas não aconteceram. Então, esse ano devemos ser humildes, ter tranquilidade, pensar jogo a jogo e ir conquistando o que der. Se Deus abençoar, vamos sair vencedor de algum torneio, seja a Copa do Nordeste, ou então a Copa Sul-americana", declarou o jogador, em coletiva na tarde desta terça-feira, 30.

Sempre alvo de notícias sobre supostas sondagens, o atacante falou também sobre seu futuro, durante a entrevista, no CT Evaristo de Macedo, em relação as especulações envolvendo o seu nome. "Esse é uma pergunta que deve ser feita ao meu empresário ou ao presidente do clube, que é quem comanda a instituição. Eu tenho que cumprir meu papel em campo, e só", afirmou.

Tricampeão baiano pelo Esquadrão, o atleta revelou também o desejo de conquistar títulos de maior expressão pelo clube, após chegar as quartas de final da Copa Sul-americana por duas oportunidades e perde a final da Copa do Nordeste, no ano passado, para o Ceará.

"Ser ídolo com gols, é legal, mas o que eu mais busco na minha carreira são títulos. Você conquistar um título com um grupo especial como esse que foi formado aqui no Bahia. Chegamos perto de ter esses títulos, mas não conseguimos. Enquanto eu estiver aqui, vou buscar esse título", finaliza.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo