Gilberto iguala número de gols de 2018 com menos jogos disputados

Gilberto, o artilheiro do Bahia em 2019, marcou seu 9º gol na temporada no empate contra o Fortaleza, neste domingo, 24, em partida válida pela Copa do Nordeste. Com o gol marcado aos 17 minutos do segundo tempo, o atacante chegou a 9 gols em 9 partidas disputadas.

O jogador igualou sua marca de 2018, primeiro ano vestindo a camisa tricolor, quando marcou os mesmos 9 gols, porém em 25 jogos disputados. Na época, o atacante balançou as redes em 8 oportunidades pelo Campeonato Brasileiro, e apenas marcou 1 gol na Copa Sul-Americana. Na atual temporada a maioria dos gols de Gilberto aconteceram na Copa do Nordeste, foram 5 na competição regional. Ele ainda marcou 2 pelo Baianão e 2 na Copa Sul-Americana.

O atleta reconhece o ótimo momento vivido e diz que o técnico o ajuda a manter o nível: “Fico muito feliz em ajudar meu time, fazer gols, e a cada jogo encontrar espaços. Enderson tem me ajudado bastante nisso, dando dicas, e fui feliz por estar bem posicionado hoje”. O 9º gol na temporada trouxe também a homenagem: “Hoje, infelizmente, não tenho motivo para comemorar. Perdi um grande amigo e dedico esse gol para ele”.

O próximo jogo do Bahia está marcado para quarta-feira, 27, quando enfrenta a Jacuipense fora de casa, às 21h30, em confronto válido pelo Campeonato Baiano. O tricolor atualmente está na terceira colocação somando 11 pontos.

*Sob a supervisão da editora Thaís Seixas

adblock ativo