Gilberto garante estar renovado e quer foco no Palmeiras

Depois de sete jogos, o Bahia quebrou, com propriedade, a sequência incômoda sem vencer na temporada após golear o Flamengo por 3 a 0, no último domingo, 4, em duelo realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além do placar elástico, outro fator de grande destaque foi o atacante Gilberto, autor de todos os gols.

Por ter sido o homem do jogo, o centroavante concedeu coletiva nesta terça-feira, 6, depois da reapresentação do time no Fazendão. O centroavante foi questionado sobre a satisfação após marcar os três tentos no último duelo.

"Foi legal. Trabalho pra caramba. Tive de responder muita gente, pessoal da família, que sempre me dá apoio, e amigos. Tem sempre uns amigos que a gente não tem muito contato e, quando tem, demora bastante falando. Sempre bom falar com todo mundo", celebrou o camisa nove.

Apesar de o momento de felicidade, ele preferiu manter o foco voltado para o futuro, na partida contra o Palmeiras, pela 15ª rodada do Brasileirão. "Renovado (pelos gols), mas no próximo domingo já tem uma pedreira. Não tem tempo de ficar comemorando resultado bom, mas tem que dar continuidade. Trabalho está sendo bem feito, precisávamos de um triunfo sobre uma equipe do porte do Flamengo para nos colocar de novo confiantes nesse retorno da Copa América, que não estava sendo tão bom", comentou.

Depois da ótima atuação, foi inevitável não brincar com as comparações. Nos bastidores, Gilberto foi questionado entre ele e o polonês Robert Lewandowski, jogador do Bayern de Munique, da Alemanha.

"É difícil. Eu quero ser bom, ser muito bom, mas o Lewandowski está em um time de altíssimo rendimento. A Bundesliga é muito forte, mas também estou em uma liga muito forte. Fazer três gols no Flamengo é fácil. Com toda humildade, ele é melhor do que eu", brincou o jogador.

Mal superou um tabu, o Esquadrão já terá outro pela frente. No dia 26 de julho de 2012, o Bahia triunfou sobre o Palmeiras pelo placar de 2 a 0 e conquistou sua última em cima do Porco até o momento. Na época, os gols foram marcados por outro atacante referência do time, Souza Caveirão. Agora, Gilberto terá a dura missão de tentar repetir o feito e derrubar o jejum de sete anos contra o Verdão.

"Assisti um pouco ao jogo do Palmeiras e Corinthians, mas não na íntegra. A gente sabe que é uma equipe muito qualificada, tem excelentes jogadores. Não sei como vão vir ou como vai ser o jogo, porque o Roger ainda não passou nada e deve passar a partir de amanhã. Também é um time que ele conhece bem. Vai saber tirar o nosso melhor para buscar um bom resultado lá", garantiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo