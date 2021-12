Você sempre pode esperar gols de Gilberto. No entanto, é preciso ressaltar que ele tem fases e fases. A expectativa da torcida tricolor é que o camisa 9 tenha inaugurado mais uma sequência positiva com os três gols do triunfo por 3 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo.

Desde que chegou ao Bahia, o atacante teve dois grandes momentos de gols em série. Em compensação, também enfrentou duas fases de incômoda escassez. Em suas primeiras 16 partidas pelo Esquadrão, no ano passado, Gilberto anotou nove tentos, cravando uma ótima média de 0,56 por jogo. Depois, fechou a temporada com nove confrontos sem nenhum gol marcado.

Da Redação Gilberto encosta na artilharia do Brasil e tenta nova sequência de gols

No início de 2019, voltou rapidamente à época de cheia. Marcou na estreia e seguiu de bem com as redes até março, com 12 gols nos seus 11 embates inaugurais do ano. Entretanto, não manteve o ritmo, e vinha até este domingo enfrentando uma fase de questionamentos. Somava apenas cinco gols em suas 25 partidas mais recentes.

Na 26º, largou um hat-trick para, quem sabe, iniciar um novo momento de comemorações em profusão – e haja energia para as tradicionais cambalhotas a cada gol!

As oscilações são uma constante na carreira de Gilberto, que tem 30 anos e, antes do Bahia, teimava em não decolar nas chances em grandes equipes do Brasil. Ele falou sobre o assunto nesta segunda-feira, 5, em entrevista ao SporTV. “Nos outros times que joguei, procurei fazer o melhor. Não consegui, diversas vezes, por não estar bem preparado mentalmente. Fisicamente sempre estive bem. O pior Gilberto foi o do Inter [entre 2011 e 2013], ainda não estava preparado para a Série A. O melhor é esse do Bahia”, concluiu.

Os números gerais do camisa 9 no Esquadrão são indiscutíveis: 29 gols em 53 partidas (média de 0,55 por jogo). Em 2019, soma 20 tentos, façanha que o coloca como segundo maior artilheiro do Brasil, dois gols atrás do flamenguista Gabigol.

Após a folga desta segunda, o Bahia volta nesta terça, 6, aos treinos. O próximo desafio é contra o Palmeiras, domingo, 11,fora de casa.

