Gilberto e Élber treinam e estão à disposição contra o Flu

Seguindo a maratona do Brasileirão, o elenco do Bahia voltou ao campo do Fazendão na manhã desta sexta-feira, 11, antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no Maracanã. O duelo será neste sábado, 12, às 19h, válido pela 25° rodada.

Antes da atividade, os jogadores assistiram a vídeo com situações da partida contra o São Paulo. Logo depois, participaram de um trabalho tático sob o comando do técnico Roger Machado, que montou o possível time que inicia a partida contra a equipe carioca.

O único desfalque foi o lateral-esquerdo Moisés, que deu continuidade ao tratamento médico. Já os atacantes Gilberto e Élber treinaram normalmente e devem estar à disposição para o duelo deste sábado. O mesmo aconteceu com o zagueiro Ernando, recuperado da cirurgia de hérnia de disco.

