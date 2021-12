Gilberto desencanta no Nordestão e Bahia goleia Altos por 5 a 0 em Pituaçu

Foi um jogo de Copa do Nordeste que o Bahia disputou contra o Altos, neste domingo, 28, em Pituaçu. Porém, mais pareceu jogo-treino. Sem dificuldades, o Esquadrão aplicou 5 a 0 no Altos, que tinha seis desfalques causados pela Covid-19.

O placar poderia ter sido mais elástico, se não fossem sucessivos erros de arbitragem - na marcação de impedimentos - e alguns gols perdidos pelos jogadores do Tricolor. O destaque fica para o lado direito, comandado por Nino Paraíba e Búfalo Rossi. Ambos criaram as melhores jogadas do Esquadrão de Aço.

Gilberto, que ainda não havia marcado no Nordestão, fez quatro gols. O camisa 9 se movimentou bem e provocou dois pênaltis, batidos por ele.

O jogo marcou também a estreia do zagueiro argentino German Conti. O Altos não assustou, e o atleta teve atuação tranquila. Luiz Otávio, outra contratação para a zaga, ficou no banco. Quem deve chegar em breve é o meia Oscar Ruiz. Segundo o site GE, o Bahia chegou a um acordo por 50% dos direitos econômicos dele.

O resultado deixa o Bahia na liderança do grupo A, com 10 pontos. O Altos permaneceu com seis pontos e caiu para a sexta colocação. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, contra o Fortaleza, no Castelão, pelo regional.

Avalanche tricolor

O começo do Bahia foi avassalador. O Altos deu muito espaço pelo lado direito, e os jogadores do Tricolor souberam aproveitar. Com apenas 30 segundos, Nino Paraíba cruzou na área, a zaga cortou mal e a bola sobrou para Gilberto. O camisa 9 ajeitou para Daniel, que chutou em cima da defesa adversária. Na volta Rossi cruzou novamente na boca do gol, e dessa vez a zaga mandou para escanteio.

Aos quatro minutos, veio o primeiro gol de Gilberto. O goleiro do Altos, Marcelo, se atrapalhou, o centroavante roubou a bola e foi derrubado na área. Na cobrança, chutou com categoria e abriu o placar.

Quatro minutos depois, ele mesmo ampliou. De letra, Rossi encontrou Rodriguinho na entrada da área. O meia enfiou para Gilberto na área, que chapou com categoria no canto esquerdo de Marcelo.

Sem conseguir criar jogadas, o Altos teve - poucas - chances chutando de fora da área. Betinho tentou a primeira aos 20 minutos, mas Douglas não teve dificuldades para ficar com a bola. Logo na jogada seguinte, Rodriguinho fez o terceiro gol do Bahia. Nino Paraíba lançou Rossi na direita, e o camisa 7 cruzou na medida para o aniversariante do dia mandar para dentro.

Jogada parecida ocorreu aos 28, quando Rossi fez linda finta pela direita, arrancou e colocou de novo para o camisa 10, que dessa vez isolou.

O Altos ainda tentou outros dois chutes de longe. Klenisson, aos 38, mandou do lado de fora da rede, assustando Douglas. Aos 41, Manoel obrigou o goleiro a defender em dois tempos.

Gilberto poderia ter marcado o 'hat-trick' aos 45 minutos da etapa inicial. Recebeu cruzamento perfeito de Nino Paraíba na pequena área, mas perdeu o tempo da bola e cabeceou para fora.

Sem problemas, já que três minutos depois ele se redimiu. O camisa 9 recebeu na frente e foi derrubado por Rafael Araújo dentro da área. O juiz assinalou pênalti e expulsou o camisa 4 do Jacaré. Na sequência, o 'hat-trick' saiu.

Mais treino

O primeiro tempo foi tão dominado pelo Bahia que é até estranho a primeira chance da etapa final ter sido do Altos. Betinho arriscou da entrada da área e a bola passou perto do canto direito de Douglas.

Mesmo com um a mais, o Tricolor baiano diminuiu a rotação. A primeira chance surgiu aos 12 minutos. Gilberto fez o pivô para Nino na direita. O lateral avançou e arriscou chute direto. Levou perigo.

Manoel arriscou de longe aos 15 minutos e obrigou Douglas a fazer sua primeira defesa mais complicada.

O ímpeto se esvaiu rápido, já que Gilberto marcou seu quarto gol menos de um minuto depois. Ele recebeu ótimo lançamento de Rossi, dominou e mandou um balaço para o fundo das redes.

O Altos ainda assustou aos 33 minutos, com chute forte de Leandro. A bola foi no centro do gol, e Douglas quase falhou. No susto, conseguiu espalmar para fora.

*sob supervisão do editor interino Rafael Tiago Nunes

