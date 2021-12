A partida desta quarta-feira, 30, atrasada da rodada inicial do Brasileiro, foi responsável por derrubar alguns tabus. O triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, resultou no fim do jejum tricolor de nove jogos sem vencer, deu a primeira vitória da equipe longe de Salvador na Série A, e também trouxe os primeiros três pontos da ‘Era Mano Menezes’, fazendo a equipe sair da zona de rebaixamento.

Gilberto desencanta contra Botafogo, Bahia quebra jejum na Série A e deixa o Z-4

Além disso, o centroavante Gilberto, que não marcava há 13 jogos e vivia sua pior seca com a camisa do Esquadrão, finalmente foi às redes. Élber fez o outro gol tricolor e Pedro Raúl diminuiu para o Botafogo.

Com o resultado, o Bahia deixou a lanterna e subiu para a 16ª colocação. O próximo compromisso será no domingo, 4, às 18h15, contra o Sport, em Pituaçu, pela 13ª rodada.

Início movimentado

Desesperados pelo resultado, as duas equipes começaram o jogo com bastante movimentação e vontade de encontrar o gol. A primeira chance de perigo veio do Botafogo, aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Kanu cabeceou por cima da meta de Douglas.

No minuto seguinte, Capixaba fez boa jogada e respondeu para o Tricolor de fora da área, mas mandando para fora. Mesmo com menos posse de bola, o Bahia demonstrava mais objetividade. Aos 16, Clayson cruzou para Gilberto, mas Cavalieri apareceu para cortar.

O goleiro do Botafogo ainda apareceu novamente aos 22 minutos. Marco Antônio cruzou e Ernando mandou de cabeça, obrigando o arqueiro a trabalhar mais uma vez. O momento do Tricolor era melhor. A equipe de Mano Menezes mostrava solidez defensiva e pressionava o Alvinegro.

Por sua vez, o Botafogo tinha dificuldade na saída de bola e pouca criatividade no meio-campo, explorando bastante o lado esquerdo. Em uma dessas subidas pelo flanco, aos 32, Nazário mandou a bola na área para Pedro Raul, só que Douglas afastou de soco.

Quando a partida começava a perder intensidade e caminhava para o final, aos 41, o Bahia conseguiu uma falta próxima da área. Na cobrança de Marco Antônio, Gilberto apareceu para cabecear e findar o jejum de 13 jogos sem balançar as redes. Assim, o Tricolor conseguiu ir para o intervalo à frente do placar, algo que não acontecia desde a terceira rodada.

Fogão em cima

Para o segundo tempo, o técnico Paulo Autuori quis colocar o time mais para frente, trocando o zagueiro Sousa pelo atacante Davi Araújo. A primeira chance carioca veio aos três minutos, após cruzamento de Nazário pela esquerda, mas Douglas dividiu com Davi Araújo para afastar.

A resposta veio aos sete, quando Clayson acionou Ramires, mas o meia finalizou mal. Aos 12, o Botafogo mandou bola na área tricolor, Forster cabeceou e Douglas fez grande defesa. Aos 16, o Fogão apareceu novamente com Babi, que entrou no lugar de Nazário e perdeu chance incrível.

O momento do time carioca era melhor. Por isso, Mano tirou Marco Antônio e Ramires para colocar Ronaldo e Rossi. Pouco depois, o treinador mexeu novamente, colocando Élber e Daniel no lugar de Elias e Clayson. Aos 23, Daniel levou perigo em finalização de fora.

O Botafogo seguia criando chances pelo lado esquerdo. Aos 33, Rentería recebeu bom passe dentro da pequena área e chutou de primeira, mas mandou por cima da meta.

Aos 38, Capixaba recebeu a sobra de uma cobrança de escanteio e chutou por cima. No lance seguinte, o lateral recebeu lindo passe de Daniel e encontrou Élber, que finalizou entre as pernas de Cavalieri para ampliar o placar para o Bahia.

Três minutos depois, Caio Alexandre cruzou fechado e Douglas se recuperou para mandar por cima. No entanto, aos 45, após falha grave de Lucas Fonseca, Pedro Raúl diminuiu. Antes do apito final, Barrandeguy ainda foi expulso por agressão em Rossi, mas o que importou mesmo foi o alívio tricolor com o triunfo.



