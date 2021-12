Gilberto avalia temporada e espera voltar a marcar na Fonte Nova

Após nove rodadas sem vencer, o Bahia voltou a conquistar três pontos na Série A na partida do último domingo, 1°, contra o CSA, em Alagoas. O Tricolor conseguiu o triunfo ao derrotar a equipe alagoana por 2 a 1, com gols de Gilberto e Arthur Caike.

Autor do primeiro gol do Bahia na partida e artilheiro do clube na temporada com 28 gols, 13 deles no Brasileirão, o atacante Gilberto concedeu entrevista coletiva no CT do Fazendão nesta terça, 3, analisou o seu ano.

"Foi um ano bastante produtivo. Uma pena ter caído de rendimento numa época que seria importante estar no meu auge, marcando sempre e, consequentemente, isso levou a uma queda de rendimento do clube, e fico triste por isso. Mas, se analisar o ano todo, foi um ano produtivo, que eu mais fiz gol por um clube, que mais joguei por um clube, e fico feliz de retribuir com meus gols o que o Bahia fez por mim", comentou Gilberto.

Gilberto fazia uma temporada excelente até a 20° rodada, quando marcou na derrota do Bahia contra o Corinthians. Aquele foi o último gol do atacante antes de passar por péssimo momento e ficar sem marcar por 14 jogos. O jejum de gols do artilheiro terminou apenas contra o Goiás.

"A bola sem sempre chegou. Foi um momento meu. Em quase todas as partidas, tive uma oportunidade ou criei algumas. A bola não estava querendo entrar e agora entrou de novo. A gente fica chateado, mas é importante seguir trabalhando, como eu segui, mesmo com tudo que aconteceu, estava focado, treinando a mais, fazendo finalização todos os dias. Quando você se dedica, uma hora as coisas mudam. E mudaram. Temos que seguir nessa pegada", disse o centroavante.

Mesmo com o fim do jejum, Gilberto tem a última chance de quebrar uma marca negativa em 2019, voltar a marcar gols em casa. O último tento do atacante diante da torcida do Bahia foi no dia 15 de setembro, quando ele marcou, de pênalti, o gol do empate diante do Fortaleza.

"Estou em débito dentro de casa, tem tempo que não marco. Isso está me incomodando. A gente sempre tem que respeitar o adversário, que deu uma arrancada surpreendente, uma das equipes que mais somou pontos no returno. Nosso time, está na hora de voltar a ter um triunfo dentro de casa. As coisas vão acabar acontecendo", afirmou.

Durante a má fase, o atacante também foi pivô de uma polêmica quando afirmou que sonhava jogar pelo Flamengo. Durante a coletiva, ele ressaltou que permanece no Bahia para 2020.

"Tenho contrato. Todo mundo sabe. Não é uma coisa que deve ser colocada. É questão de saber o dia de se apresentar, que é o mais importante. Tenho contrato e acabou. Não tem mais o que falar".

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

