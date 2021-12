Gilberto avalia maratona de jogos e promete ceder pênalti a Lucca

A sequência de nove jogos invictos do Bahia na Série A teve fim no último sábado, 21, quando o Tricolor enfrentou o Corinthians, em São Paulo, e saiu derrotado por 2 a 1. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem após o juiz Dawson Freitas ignorar uma orientação do VAR em relação a um pênalti em favor da equipe baiana. O atacante Gilberto comentou a atuação do juiz, mas reforçou que o foco do grupo já está no duelo seguinte

"A atuação não foi boa, todo mundo está ciente, todo mundo viu. Ele poderia ter tomado outras decisões. Acho que, agora que passou, estamos prestes a encarar mais um jogo. Agora é foco total no próximo adversário, porque o próximo adversário é sempre o mais importante. Não pode ficar pensando no árbitro, porque erros vão acontecer. Espero que não errem mais", disse Gilberto em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, 23, no Fazendão.

A partida das 21h30, desta quarta, 25, quando entrar em campo contra o Botafogo, o Bahia irá dar início a uma longa sequência de jogos em dias de meio de semana. A nova maratona preocupa o artilheiro do Tricolor.

"É desgastante para todo e qualquer jogador jogar oito, nove partidas seguidas. Acho que quando você joga quatro partidas já tem que ter um descanso. O corpo pede e a mente também. Você acaba fazendo algo no automático e não tomando as melhores decisões", avalia Gilberto.

Artilheiro do clube na temporada e segundo maior artilheiro do Brasil no ano com 26 gols, Gilberto se mostrou feliz pelos bons números, mas afirmou que o mais importante é o trabalho em equipe. "A gente tem que focar sempre em ajudar a equipe. Quando você ajuda a equipe, as coisas fluem naturalmente. Eu trocaria o gol pelo triunfo. Seria uma coisa fundamental para o que a gente quer no campeonato".

Com 27.706 torcedores em média por jogo no Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição em relação ao público nos estádios. Para o atacante Gilberto, a presença da torcida é essencial para que o Tricolor alcance os seus objetivos na Série A.

"O torcedor está vendo nosso empenho e gostando do que o elenco está fazendo pelo Bahia, que é o mais importante. A gente se entrega o máximo para conseguir sempre algo positivo para o clube. Nessa onda, que a torcida sempre apoia, vem sempre demonstrando um carinho por todos os jogadores que fazem parte do elenco. Se continuar nessa sintonia, a gente só tende a crescer ainda mais".

Para a partida desta quarta contra o Botafogo, o Bahia poderá contará com o retorno de Lucca, que desfalcou a equipe contra o Corinthians devido a uma cláusula contratual. O atacante chegou ao Esquadrão em julho, disputou nove partidas, mas ainda marcou nenhum gol. Gilberto avaliou a situação do colega e prometeu ser solidário para que o companheiro de elenco balance as redes com a camisa do Tricolor.

"Desde que o Lucca chegou, a gente não perdeu. Só perdemos na partida em que ele não estava. Se precisar, o próximo pênalti que tiver eu deixo ele bater e fazer o primeiro gol pelo Bahia".

adblock ativo