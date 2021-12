Gestor ressalta vontade de Doriva em realizar bom trabalho

Um aspecto que pode ser positivo na contratação do técnico Doriva pelo Bahia, anunciada nesta quarta-feira, 16, é que ele trabalhou com Marcelo Lomba este ano, na Ponte Preta, e pode ser decisivo para que o goleiro volte a atuar pelo tricolor - com quem tem contrato até o final de 2017 - em 2016.

"Lomba é uma um grande pessoa e um profissional excelente. A partir do momento que assinei contrato, a minha torcida é que ele fique conosco, pois se trata de um líder no elenco. Tive oportunidade de conhecer ele em Campinas, um relacionamento muito bacana. Pude aproveita-lo da melhor maneira", afirmou Doriva, que será apresentado na segunda, 21.

O gestor de futebol Nei Pandolfo valorizou a campanha de Doriva à frente da Ponte Preta, onde chamou a atenção do São Paulo, que apostou em seu trabalho para substituir o colombiano Juan Carlos Osorio, mas não foi feliz no Tricolor do Morumbi.

"Ele vem de uma passagem muito boa pela Ponte Preta nesse ano, recuperando o time no Brasileirão. Ele mescla algumas características importantes. É jovem, mas tem boa experiência e uma grande formação. Soma resultados positivos, competições ganhas, e está com muita vontade de fazer um bom trabalho no Bahia", declarou Pandolfo.

As grandes conquistas de Doriva, de 43 anos, ocorreram pelo Ituano e Vasco, onde conquistou os estaduais de 2014 e 2015, respectivamente.

*Colaborou Vitor Villar

