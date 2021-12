Gestor do Bahia nega interesse em Liedson e em Sassá

Depois de 22 dias do término do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Bahia, até agora, só se reforça no quesito extracampo - o clube anunciou a contratação de Thiago Correa, novo coordenador de análise tática.

Nas quatro linhas, os nomes dos atacantes Liédson (Flamengo) e Sassá (ex-Paços de Ferreira-POR) foram especulados neste final de semana. Porém, o gestor de futebol, Paulo Angioni, via mensagem de texto por celular, foi taxativo.

"Não existe nada em relação às perguntas feitas", disse o dirigente. As 'perguntas' realizadas pela reportagem do ESPORTE CLUBE questionavam sobre o possível interesse do Bahia em tais reforços já citados.

Em entrevista ao Globoesporte.com, Angioni completou: "Liédson é um grande jogador, mas hoje não se encaixa no perfil que estamos buscando". Neste ano, o baiano do município de Cairu fez 28 partidas no Corinthians e 16 com as cores do Flamengo, clube no qual amargou o banco.

Artilheiro do Baiano - No Timão, foram vinte jogos como titular, enquanto na equipe carioca foram nove. Em 2012, o atleta marcou oito gols. Já Sassá, que estava no Paços de Ferreira (Portugal) desde junho de 2011, foi oferecido ao tricolor.

Livre para negociar, o artilheiro do Baiano por dois anos consecutivos - 2010 e 2011 - atuando pelo Ipitanga, teve seu contrato rescindido - o vínculo iria até 2015 - com o clube português. De acordo com o presidente do Ipitanga e um de seus agentes, Renato Braz, Sassá teria procurado até o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho.

"Oferecemos o atleta ao Bahia e, agora, esperamos uma resposta de Angioni", disse Braz, sem saber da negativa do gestor tricolor. O nome do volante Fábio Bahia, que atuou pelo clube em 2010, voltou a ser especulado como possível reforço.

