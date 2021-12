Garotos desbancam medalhões e ganham espaço no Bahia

Até o torcedor mais fanático pelo Bahia demorou um pouco para se adaptar às caras novas do time nesta temporada. E o uso do 'novo', nesse caso, não é força de expressão: 18 dos 38 atletas do elenco saíram há menos de dois anos da base tricolor.

Mas algumas dessas caras são bem mais novas do que outras. Nos últimos três jogos, a torcida tem visto o técnico Sérgio Soares lançar jogadores que não vinham sendo aproveitados há menos de um mês. O 'novo Bahia novo', por assim dizer, atende pelos nomes de Gustavo Blanco (20 anos), Jacó (19), Mário (19) e Yuri (21). Os quatro atletas foram titulares no triunfo por 1 a 0 sobre o Oeste, no último sábado, na Fonte Nova.

O curioso é que eles surgem em vagas que já eram ocupadas por crias da base, como o meio-campo (que tem Rômulo e Bruno Paulista) e o ataque (que conta com Zé Roberto). Alguns deles, como Jacó, Yuri e Gustavo Blanco, tiraram do time titular os medalhões Léo Gamalho, Wilson Pittoni e Souza, respectivamente.

Muitos caminhos

A maneira como cada um chegou ao clube é muito diferente (veja no quadro ao lado). Dois dos garotos, Yuri e Gustavo Blanco, vieram após observações de Chiquinho de Assis, ex-treinador da base e auxiliar técnico do Bahia.

O primeiro, autor do passe para o gol de Tiago Real contra o Oeste, já chegou como promessa: "Yuri veio primeiro por empréstimo para o time sub-23, depois foi capitão do júnior na Copa do Brasil", conta o supervisor do sub-20 Weberson Oliveira, há 15 anos no Tricolor. Já Gustavo demorou para vingar: "Ele fez parte de todos os times, mas nunca conseguiu se destacar. Subiu porque havia estourado a idade, de 20 anos. Prova que alguns amadurecem mais tarde", comenta o supervisor.

Mário e Jacó foram indicados por contatos que os gestores da base tricolor possuem fora do clube, como professores e agentes. Segundo Weberson, essa é a maneira mais comum de se recrutar atletas: "Se você contar só com os observadores do clube e as peneiras, não dá, porque o Brasil é enorme. Por isso, cultivamos contatos em escolinhas e clubes menores", conta.

As peneiras, que o clube faz com certa periodicidade, também têm dado resultado. Mas o caminho é sempre mais difícil. "O garoto faz o teste sem o costume de jogar. Aí fica difícil chamar a atenção do avaliador", conta Weberson.

Nesta segunda-feira, 13, o Bahia contou com o reforço de Willians Santana, recuperado de virose. Pela manhã, o elenco fez um treino físico, e pela tarde, um técnico. Gamalho e Maxi ficaram na academia e seguem como dúvidas para enfrentar o Paysandu, amanhã, pela Copa do Brasil. O embarque para Belém acontece nesta terça, 14, pela manhã.

