Garotos da base buscam espaço no profissional do Bahia

Primeiro treino com bola da temporada 2013 no Fazendão. Após receber passe na fogueira, o volante Anderson, 19 anos, um dos calouros do elenco, deu um lindo banho-de-cuia no veterano Fahel. Souza, outro macaco-velho do grupo, não gostou e chegou duro.

"Só me safei da entrada de Souza porque tirei o pé. Depois ele até veio me pedir desculpa e eu fui falar com Fahel que não fiz aquilo por desrespeito. Ele respondeu tranquilamente: 'Eu sei, guerreiro'", conta Anderson.

Apesar desse pequeno entrevero, os calouros do Bahia, sempre unidos, Anderson, Ítalo Melo (19) e Anderson Talisca (18), garantem que têm sido bem tratados pelos marmanjos. "Acho que eles nos testam, pra ver se a gente é homem mesmo. Na verdade, eles nos receberam muito bem, principalmente Souza", conta Anderson.

O Caveirão é o rei das brincadeiras com os meninos, e o alvo preferido é Talisca. "Ele diz que tá me criando, que vai botar um foto nossa no Instagram pra ver quem é o mais bonito", brinca o meia, dono de um possante Veloster (Hyundai). "Zé Roberto fala que demorou 10 anos pra comprar um desse, e Talisca nem estreou pelo profissional e já tem um", dispara Anderson.

Por sinal, Talisca foi protagonista de polêmica no final de 2012, quando reclamou publicamente (nas redes sociais) da postura do Bahia no processo de renovação do seu contrato. "Eu estava nervoso e me arrependo de ter colocado tudo aquilo no Facebook. Mas tá resolvido e o meu novo contrato é tudo que eu queria", garante ele, o 'menino-online' do Fazendão.

Foi via internet que ele conheceu, há cinco meses, a namorada Ana Paula. Agora, apaixonado, passa o tempo todo na concentração falando com ela na net, mandou bordar o nome dela em sua chuteira e já tem até noivado marcado para 2 de fevereiro. Engraçada é a história que Talisca conta sobre como a conquistou: "Eu tava no Face, e ela simplesmente disse 'oi', do nada. Aí eu peguei e fui dentro. Não teve muito mistério".

