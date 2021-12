Garoto Rômulo joga contra Grêmio já pensando no ano que vem

Para alguns, a partida deste domingo, 30, contra o Grêmio, pouco importa, já que o Bahia pode entrar em campo rebaixado. Mas, para um grupo de jovens do clube, o confronto será especial. Para eles, significará a chance de mostrar serviço e garantir uma vaga na equipe para o ano que vem.

Pará, Jeam, Bruno Paulista e Rômulo chegaram ao time principal ao longo da temporada. Os dois primeiros subiram ainda sob o comando de Marquinhos Santos, enquanto os demais, por intermédio de Charles Fabian, ex-técnico do sub-20.

Deles, o lateral-esquerdo foi quem mais teve chances de se firmar na equipe. Foram 33 partidas em todos os campeonatos que o Tricolor disputou no ano. Bruno Paulista e Jeam também não podem reclamar das chances que tiveram.

O único que permanece como incógnita para a torcida é Rômulo. O garoto de 19 anos treina entre os titulares desde setembro, mas só fez sua primeira partida há duas semanas, quando entrou no segundo tempo da derrota para o Corinthians, na Fonte Nova, por 2 a 1.

Ao longo da semana, Charles testou a equipe pra enfrentar o Grêmio com os quatro garotos. Rômulo prefere não comemorar ainda a titularidade, mas celebra o bom momento. "O professor não conversou sobre isso comigo, mas pediu para eu ficar ligado porque a chance poderia aparecer", disse. "É isso que eu procuro fazer: trabalhar mais e mais, e fazer o meu melhor para aproveitar quando a oportunidade aparecer", completou.

Trajetória

Natural de Recife, Rômulo chegou ao Tricolor há três anos. "Foi em 2011. Joguei uma competição sub-16 pelo Náutico, eles me viram e resolveram me trazer pra cá", contou. "Pra falar a verdade, eu cheguei como lateral-esquerdo. Mas o professor Gilmey Aimberê (ex-treinador da base) pediu para eu jogar de meia em um jogo e eu acabei me firmando nessa função", disse.

O meia concorda que, apesar da situação do Bahia, a partida deste domingo será a chance que tanto esperava. "As pessoas insistem que a gente não tem mais chance, mas eu prefiro encarar esse jogo como a minha grande oportunidade. É a hora que eu tenho para me destacar e garantir meu espaço na equipe no ano que vem", afirmou.

Ele não teme a pressão do momento ruim. "Claro que fico triste pela situação que a gente tá passando, mas acho que, se o momento é esse, eu tenho que aproveitar como se estivesse brigando por título", finalizou.

