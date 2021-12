Garoto Éder deve ser titular na zaga do Bahia

Aprovado pela atuação no jogo-treino contra a Jacuipense, na última sexta-feira, o garoto Éder, de 20 anos, deve ser titular na quinta-feira, 11, às 20h30, na Fonte Nova, contra o Flamengo de Guanambi - na estreia oficial do Tricolor em casa nesta temporada.

O indício da mudança veio nesta terça, 9, no treino tático realizado no Fazendão pela manhã. O técnico Doriva montou a provável equipe titular, que teve Éder ao lado de Gustavo na zaga, ocupando a vaga que foi de Robson na primeira partida do Tricolor no Campeonato Baiano, o triunfo por 3 a 2 sobre a Juazeirense.

Revelado nas divisões de base do Esquadrão, o garoto se destacou quando atuou durante todo o jogo-treino - primeiramente ao lado do também garoto Dedé e, depois, fazendo companhia a Gustavo.

Uma mudança na zaga também era esperada, já que o time sofreu quatro gols em dois jogos disputados até aqui - um oficial e outro não. Nos dois gols sofridos contra a Juazeirense, houve falha da defesa, que aceitou lançamentos longos nas suas costas.

Outra possível mudança é a entrada de Zé Roberto, que também foi testado e aprovado na atividade de sexta-feira. O titular da posição, Luisinho, foi liberado pelo Bahia para acompanhar o sepultamento do seu pai, em Curitiba. O jogador, que está de licença até sexta-feira, prometeu retornar nesta quarta, mas ainda assim não deve participar da partida.

Ingressos

Com o fim do Carnaval, os ingressos para o confronto na Fonte Nova passarão a ser vendidos em mais de um ponto. O torcedor que procura entradas para o camarote Lounge (R$ 140) e para a cadeira Oeste (R$ 60 a inteira) pode comprar nas unidades da Casa do Tricolor no Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte, Paseo Itaigara, Bela Vista e em Villas.

Os demais ingressos estão à venda na internet e na bilheteria Norte da arena. Os sócios têm venda exclusiva na bilheteria EDG. O setor Super Norte custa R$ 30, o Norte sai por R$ 40 e o Leste por R$ 50, todos preços de inteira.

adblock ativo