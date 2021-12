Garotada tricolor se destaca na Série B

Se os medalhões do Bahia tiverem problemas para resolver a parada na Série B, podem contar com a garotada. Diante de desfalques como Kieza e Maxi Biancucchi, as promessas do Fazendão têm sido fundamentais para a permanência no G-4.

Depois da derrota no Ba-Vi, Yuri, 21 anos, Gustavo Blanco, 20, e Jacó, 19, encararam o Paysandu com muita garra, na terça passada, 7, na Fonte Nova, e ajudaram o time de Sérgio Soares a vencer por 2 a 0 (gols de Jacó), no triunfo da volta do grupo dos quatro melhores.

No último sábado, 11, contra o Oeste, também na Arena, Yuri e Gustavo Blanco seguiram na equipe e deixaram, no banco de reservas, os experientes Souza e Wilson Pittoni - estavam liberados após suspensão na rodada anterior.

Além disso, o ataque do Esquadrão foi formado por pratas da casa. Como Maxi havia sido vetado por causa de dores na cintura, Mário, 19, foi o escolhido para formar dupla com Jacó - substituto de Kieza (lesionado) - - e jogou bem.

No fim, o Bahia venceu por 1 a 0 e igualou os pontos do líder Botafogo. O gol da partida foi marcado por um medalhão: Tiago Real. A assistência, porém, foi obra de Yuri. O volante fez uma ótima partida e mostrou que a garotada está a todo vapor.

Com isso, os atletas mais experientes estão satisfeitos com a garotada. Gustavo Blanco, antes elogiado por Tiago Real, também está cheio de moral com Souza. "Eles [os garotos] têm mantido a força do Bahia diante dos desfalques. Gosto muito do Gustavo Blanco. Admiro a forma que ele treina, sem contar que é dedicado", disse o volante.

Kieza também comemora: "Eu acredito que todos [da base] têm reais chances de serem ótimos atletas. É um bom trabalho, que vem surtindo efeito e vem dando felicidade ao clube, ao elenco e ao torcedor".

Yuri destaca o grupo

Logo após o triunfo de sábado, Yuri, um dos melhores em campo, falou sobre o momento no tricolor. "A gente tem um grupo forte, independente se é da base ou se vem de fora. Estou fazendo meu trabalho para realizar o sonho de jogar no Bahia. Nosso grupo não tem titular. Quem entra dá conta do recado", disse.

Já Mário, que fez a sua estreia como titular, agradeceu: "É um sonho realizado, um dos meus sonhos. Graças a Deus, o Sérgio me deu oportunidade de começar jogando. Acho que me saí bem".

Também prata da casa, mas sem espaço, o volante Feijão deve ser emprestado para o Atlético-GO, adversário tricolor na Série B do Brasileiro.

Ontem, na final da Copa 2 de Julho, o Bahia sub-15 foi campeão após vencer o Atlético-MG nos pênaltis, por 5 a 4, no Pituaçu. O tempo regulamentar terminou em 1 a 1.

"O Bahia é exemplo"

Capitão do Bahia, Titi, de 27 anos, um dos atletas mais experientes do elenco, está feliz com o momento no clube. "Me sinto honrado de estar participando deste grupo e deste momento do Bahia, que está dando espaço para os garotos. O Bahia é exemplo para todo o País", disse o zagueiro, antes de destacar as qualidades do parceiro de zaga Robson, 21, revelado pelo Esquadrão: "Todos os garotos têm qualidade e um belo futuro pela frente. Sou fã do Robson. Apesar de jovem, é focado, sabe o que quer e tem perfil de liderança".

