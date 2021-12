Garotada do Tricolor assegura os 100% na Copa do Nordeste

O time Sub-20 do Bahia também venceu na noite de quarta-feira, 9, em Petrolina, e garantiu a primeira colocação do Grupo C na primeira fase da Copa do Nordeste, com 100% de aproveitamento.

Com gols de Mayron e Hugo Freitas, descontando Emerson, de falta, o Esquadrãozinho bateu a eliminada Juazeirense por 2 a 1.

O tricolor baiano chegou a 15 pontos em cinco jogos e na última rodada recebe o Santa Cruz, também classificado com 10 pontos.

O Confiança foi o outro eliminado desta chave do Nordestão.

adblock ativo