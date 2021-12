Garçom, Eduardo acha espaço no time titular do Bahia

No 1º turno da Série B, terminado no último sábado, ninguém deu mais passes para gol do que ele. O tricolor Eduardo tem sobrado na estatística de assistências até agora, e não apenas no que se refere à Segunda Divisão do Brasileiro.

O meia do Bahia já deu seis passes decisivos. Nas quatro divisões do campeonato, só Giuliano, do Grêmio, fez igual. Na Série B, Fabinho Alves, do ABC, e Alan Mineiro, do Bragantino, vêm logo atrás de Eduardo, com cinco.

Mas não é isso o que espanta na boa fase do meia: Eduardo alcançou a marca em apenas dez jogos. O jogador do Grêmio, para efeito de comparação, já fez 18 na Série A.

O cearense tem nove partidas como titular. Como se machucou e ficou em campo por seis minutos no seu primeiro jogo, contra o Paraná, dá para dizer que Eduardo, na prática, deu as seis assistências ao longo de oito duelos. Média, portanto, de 0,75 por jogo.

A marca não surpreende Eduardo: "Venho trabalhando forte para que isso aconteça nos jogos. Agora, o que espero é que essa média de assistências continue melhorando e que assim eu continue ajudando o time", disse.

Dos seis passes, quatro saíram de bola parada. O último foi no sábado, contra o Atlético-GO, em cobrança de escanteio para Alexandro. Os gols de Jailton, contra o Boa, e de Thales, contra o Santa Cruz, saíram da mesma maneira.

Contra o ABC, ele cobrou falta para outro gol de Alexandro. Para o tento de Kieza, contra o Boa Esporte, e para o de Jacó, diante do Paysandu, os passes foram com bola rolando.

Entrosamento

Segundo o meia, a confiança de Sérgio Soares, com quem havia trabalhado no Ceará, foi fundamental para que correspondesse rapidamente. "Fizemos um grande trabalho lá e no Bahia ele me ajudou na adaptação. O grupo também me recebeu muito bem, então foi fácil me encaixar", disse.

Outro fato curioso é que o meia foi substituído em todos os nove jogos como titular. Segundo ele, não se trata de uma dificuldade por conta da lesão no tendão de aquiles que sofreu no início da Série B.

"Não tem nada a ver com a parte física. Estou muito bem nessa parte, até. É mais uma questão tática, a depender do jogo, ou então de me poupar, já que a sequência de jogos tem sido muito grande e quando a partida está bem encaminhada é bom dar uma poupada para que eu entre 100% no outro jogo", explica.

adblock ativo