Gamalho aposta no hábito de marcar contra o Sport

O último treino do Bahia visando o duelo com o Sport será na tarde desta terça-feira, 7, no estádio do Santa Cruz. Para a partida, o técnico Sérgio Soares já confirmou o habitual time titular, o mesmo que venceu a Juazeirense há dois dias pelo Baiano.

Na escalação, ao lado de Kieza, está Léo Gamalho, que, no ano passado, pelo Santa, anotou quatro gols contra o Sport.

"A gente fazia grandes confrontos com o Sport. Graças a Deus, fui feliz várias vezes por ter feito gols. Além dos quatro pelo Santa, fiz um em 2013 quando jogava pelo Ceará", informou o atleta.

Contudo, seus números no confronto são negativos. Em oito jogos contra o Sport, por Ceará e Santa Cruz, Gamalho perdeu cinco, ganhou dois e empatou um. Nada, porém, que lhe tire a confiança.

"A torcida deles sempre fica me vaiando e xingando o tempo todo. Mas isso é bom para mim, pois me sinto uma peça importante da partida. Estou muito motivado para nesta quarta, 8, já que é um clássico de grandes torcidas, de visibilidade e que todo mundo tem o interesse de ver", garantiu.

