Gallo é o novo técnico da Seleção Brasileira Sub-20

O presidente da CBF, José Maria Marin, fez um anúncio na tarde desta terça-feira, 29, que pôs abaixo as especulações recentes acerca de que Jorginho, então o técnico do Bahia, teria acertado com a entidade para assumir a Seleção Brasileira Sub-20.

De acordo com o mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro, o técnico Alexandre Gallo, que estava atualmente no comando do Náutico, foi o treinador escolhido para assumir o comando da categoria da seleção canarinho.

"(Galo) trata-se de um profissional experiente que vem fazendo um bom trabalho pelos clubes os quais passou e por isso está credenciado para comandar a Sub-20", disse Marin, durante evento de homenagem a Zagallo, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Na cerimônia, José Maria Marin aproveitou também para oficializar a nomeação de Bebeto como novo coordenador das divisões de base da seleção. "O Bebeto, assim como o Zagalo que está aqui presente, é um exemplo de jogador e tem todas as condições de fazer um grande trabalho nas divisões de base da CBF", comentou o cartola.

Mais cedo, Bebeto esteve em Salvador como integrante da comissão que visitou as obras da Arena Fonte Nova e não havia descartado a possibilidade de Jorginho ter sido escolhido para o cargo.

"Não posso responder sobre isso. Assumo na semana que vem, daí então vamos começar a pensar nisso. O que posso falar é que precisamos resgatar o comprometimento com a Seleção", disse o ex-jogador.

*Colaborou Rafael França

adblock ativo