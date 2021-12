Galhardo é aposta para resolver problema da lateral-direita

A lateral direita não traz as melhores lembranças do ano passado para o Esquadrão. Afinal, seis jogadores atuaram como titulares na posição, e nenhum deles conquistou a confiança dos treinadores e, principalmente, da torcida.

Para a nova temporada, o Bahia confia em um garoto: Rafael Galhardo, de 22 anos. Apesar de vir treinando normalmente desde a reapresentação do grupo, na semana passada, o jogador só assinou o contrato oficialmente na última segunda.

Apesar da pouca idade, a diretoria tricolor não o vê como uma aposta. "É um jogador que temos confiança pelo currículo dele. Defendeu grandes clubes, como Santos e Flamengo, e foi campeão mundial sub-20", afirma o vice-presidente do clube, Valton Pessoa, via assessoria, lembrando o título de Galhardo, em 2011, com a seleção brasileira da categoria.

Apesar do bom currículo, Galhardo nunca se firmou nos clubes em que passou. No Flamengo, onde foi revelado, enfrentou a concorrência de Léo Moura e disputou apenas 31 jogos em quatro temporadas. Chegou ao Santos em 2012, time no qual teve mais espaço: 26 partidas. Ainda assim, passou a maior parte de 2013 na reserva.

Troca-troca na lateral

Galhardo chega ao Fazendão para resolver um problema que tirou o sono dos torcedores em 2013. O ano até parecia promissor, já que Neto tinha sido um dos destaques da equipe no ano anterior. Porém, acabou criticado pela torcida após a eliminação precoce na Copa do Nordeste.

Surgiu Pablo, o preferido do então técnico Joel Santana. O novo titular, no entanto, ficou marcado pelas falhas defensivas nas goleadas dos Ba-Vis pelo Baianão, e foi dispensado no começo do Brasileiro.

O garoto Madson, que sempre pareceu o favorito do técnico Cristóvão Borges, a julgar pelo número de jogos como titular (detalhes no quadro abaixo), nunca foi unanimidade entre os torcedores, e teve seu ponto mais crítico na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no dia 7 de julho, na Fonte Nova. Naquela partida, falhou nos dois gols.

Na procura por um titular para a posição, o treinador ainda improvisou os volantes Rafael Miranda e Fabrício Lusa. O colombiano Angulo, contratado para solucionar o problema, não convenceu e pouco jogou.

Agora, em 2014, Marquinhos Santos contará apenas com jovens para resolver o problema. Além de Galhardo e Madson, o garoto Railan, destaque da base, também pode ser utilizado entre os profissionais.

Jogo-treino

Na última terça-feira, 14, o Bahia enfrentou o Leônico num jogo-treino. O único gol foi de Talisca, no primeiro tempo. O time: Lomba; Galhardo, Lucas, Titi e Raul; Diego Felipe, Rafael Miranda, Talisca e Branquinho; Hugo e Rhayner.

