Gabriel volta a treinar e pode jogar contra a Lusa

O técnico do Bahia, Caio Júnior, pode ter ganho um importante reforço para a partida da próxima quarta-feira, 8, contra a Portuguesa, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do jovem meia Gabriel, que se recuperou de uma lesão muscular e participou normalmente das atividades com bola na tarde desta segunda-feira, 6, no Fazendão.

Enquanto um atraso no voo para Salvador impediu de treinar os atletas que atuaram no último domingo, 5, em Porto Alegre-RS contra o Grêmio, Gabriel se juntou aos atletas que ficaram em Salvador e participou de um trabalho de finalização e de mini-coletivos.

Desfalques - Contra a Lusa, o comandante tricolor já sabe que não poderá contar com os laterais Madson e Coelho, o volante Kléberson e o atacante Elias, que estão machucados ou em fase de recondicionamento físico.

Já o atacante Souza cumprirá a terceira das quatro partidas de suspensão imposta pelo STJD. O meia Mancini, que foi expulso contra o Grêmio, cumprirá suspensão automática.

Para definir a equipe que começará a partida contra o time paulista, Caio Júnior comandará um novo treino às 15h30 desta terça-feira, 7, no Fazendão.

adblock ativo