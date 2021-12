Gabriel Valongo é regularizado e já pode estrear pelo Bahia

O contrato do zagueiro Gabriel Valongo com o Bahia foi divulgado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira, 30. Com a publicação, o jogador já pode fazer a sua estreia com a camisa tricolor.

Embora tenha sido regularizado, ele ficou em Salvador, conjuntamente com o atacante Zé Roberto e o lateral-direito Cicinho, treinando com o auxiliar Charles Fabian.

Gabriel não enfrenta o ABC de Natal, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 31, mas está a disposição do técnico Sergio Soares para a partida contra o Boa Esporte, 7 de agosto, na Arena Fonte Nova.

O jogador, que tem contrato com o Bahia até maio de 2016, chega para compor o elenco de zagueiros do Tricolor após a saída do ex-capitão Titi.

adblock ativo